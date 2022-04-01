تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تداولات الخميس نتيجة القلق من التطورات على صعيد الأزمة الأوكرانية.

وأعرب مسؤولون في دول الغرب عن شكوكهم بشأن نوايا الكرملين حيال كييف وعدم انسحاب الجيش الروسي من الأراضي الأوكرانية.

كما صرح الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” بأنه على الدول غير الصديقة لبلاده أن تمتلك حسابات بالروبل بدءا من غد الجمعة لسداد أي مدفوعات مقابل شراء النفط والغاز الطبيعي من موسكو.

وكشفت بيانات حكومية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 1.3% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بتوقعات نموه بنسبة 1%.

وفي نهاية التداولات، هبط مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.9% أو ما يعادل 4 نقاط إلى 455 نقطة مسجلا خسائر فصلية بنسبة 6.5% هي الأكبر في عامين، لكنه حقق مكاسب شهرية بنسبة 0.6%.