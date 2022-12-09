الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة الخميس مع استمرار قلق المستثمرين

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الخميس، مع استمرار قلق المستثمرين حيال التطورات الاقتصادية.

وانخفض مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2% أو ما يعادل 0.7 نقطة عند 435.4 نقطة.

وهبط مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنحو 0.2% (-17 نقطة) إلى 7472 نقطة.

وتراجع مؤشر “كاك” الفرنسي 0.2% (-13 نقطة) مسجلًا 14.264 ألف نقطة، بينما استقر “داكس” الألماني عند 14.264 ألف نقطة

وتنتظر الأسواق اجتماعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في الأسبوع المقبل، وسط توقعات بزيادة معدلات الفائدة على جانبي الأطلسي.

ويخشى المستثمرون من تصاعد احتمالات ركود الاقتصاد العالمي في العام المقبل، مع استمرار معركة البنوك المركزية ضد التضخم.