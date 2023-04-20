الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة الخميس بفعل ضعف نتائج الشركات

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية منخفضة للجلسة الثانية على التوالي يوم الخميس بعدما جاءت نتائج الشركات دون المتوقع وهبطت أسهم شركات صناعة السيارات إثر نتائج فصلية ضعيفة من شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر ستوكس600 للأسهم الأوروبية 0.2% مع هبوط سهم شركة نورديك لأشباه الموصلات 17.6% محتلا قاع المؤشر بعدما جاءت مبيعات شركة الرقائق دون المتوقع في الربع الأول.

وهبط مؤشر أسهم شركات صناعة السيارات 3.7% مسجلا أكبر خسارة في يوم واحد خلال خمسة أشهر.

وأشار إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إلى أن الشركة ستواصل خفض أسعارها لتحفيز الطلب حتى بعدما تضررت هوامش أرباحها بشدة في الربع الأول.

وأثارت تصريحات ماسك مخاوف من حرب أسعار محتملة مما أضر بأسهم شركات السيارات على جانبي المحيط الأطلسي.

وتراجعت أسهم شركات رينو ، وستيلانتيس وفولكسفاجن وبي.إم.دبليو ومرسيدس بما بين 3 و 8%. وهوى سهم تسلا 9% في التداولات الأمريكية.