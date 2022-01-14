الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة الجمعة مع تقييم تصريحات الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت أسعار المنازل في منطقة اليورو بنسبة 8.8% في الربع الثالث

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الجمعة، لتسجل ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي مع تقييم تصريحات الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع أسعار المنازل في منطقة اليورو بنسبة 8.8% في الربع الثالث، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا نموًا بنسبة 0.9% خلال نوفمبر.

تقييم تصريحات الاحتياطي الفيدرالي

وتابعت الأسواق عن كثب هذا الأسبوع تصريحات رئيس الفيدرالي “جيروم باول” ومسئولي البنك المركزي الذين ألمحوا إلى الاستعداد للإسراع من وتيرة رفع الفائدة لمواجهة صعود التضخم.

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 1%، أو ما يعادل 5 نقاط إلى 481 نقطة، وسجل خسائر هذا الأسبوع بنسبة 1%.

وتراجع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.3% إلى 7543 نقطة.

انخفض “داكس” الألماني بنسبة 0.9% إلى 15883 نقطة.

وانخفض “كاك” الفرنسي بنسبة 0.8% إلى 7143 نقطة.