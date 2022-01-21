الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة الجمعة بقيادة الموارد الأساسية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداول، الجمعة؛ على تراجع بقيادة قطاع الموارد الأساسية الذي هبط 3.2%، مع خسائر الأسواق العالمية وصدور بيانات اقتصادية.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، هبوط مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة 3.7% في ديسمبر على أساس شهري، وهي أكبر وتيرة منذ يناير 2021.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”، تراجع مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو بشكل طفيف بنحو 0.1 نقطة خلال يناير الحالي ليسجل -8.5 نقطة.

وفيما يتعلق بتطورات “أوميكرون”، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي “جان كاستكس” في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية أنه من المقرر رفع القيود المتعلقة بالجائحة تدريجيًا بداية من الثاني من فبراير، وذلك بعد أيام من إعلان بريطانيا خطتها لرفع القيود المرتبطة بالجائحة في نهاية الشهر الجاري.

وعن تحركات أسعار الأسهم الفردية، هبط سهم “سيمنس جاميسا” المصنعة لتوربينات الرياح بأكثر من 14%، بعدما خفضت التوقعات المستقبلية لإيرادات 2022، ودفع ذلك سهم الشركة الأم “سيمنس إنرجي” للتراجع بأكثر من 16%.

تراجع الأسهم الأوروبية

وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.8% أو ما يعادل 9 نقاط تقريبًا ليصل إلى 474 نقطة، فيما سجل المؤشر الخسارة الأسبوعية الثالثة على التوالي بحوالي 1.4%.

كما شهد “كاك” الفرنسي انخفاضًا 1.7% (-125 نقطة) إلى 7068 نقطة، وتراجع “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.2% (-91 نقطة تقريبًا) عند 7494 نقطة.

وكان “داكس” الألماني الأكثر خسارة عند الإغلاق، إذ تراجع 1.9% (-308 نقاط) ليصل إلى 15.603 ألف نقطة.