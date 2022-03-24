بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة الأربعاء مع صعود أسعار النفط

أسهم شركات الطاقة ارتفعت 2.0% بفعل قفزة في أسعار النفط.
أيمن عزام 6:47 ص, الخميس, 24 مارس 22 6:47 ص, الخميس, 24 مارس 22

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أغلقت الأسهم الأوروبية على تراجع أمس الأربعاء، فيما سجّلت أسهم شركات الطاقة ارتفاعاً بنسبة 2.0% بفعل قفزة في أسعار النفط..

تراجع الأسهم الأوروبية

أوكانت أسواق الأسهم الأوروبية قد انخفضت ، بعدما ارتدّت من أعلى مستوياتها في شهر التي سجلتها في وقتٍ سابق من الجلسة بفعل مخاوف التضخم ومبيعات لجني الأرباح.

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وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضاً 1%، منهياً خمس جلسات متتالية من المكاسب. وجاءت أسهم القطاع المالي في مقدمة الخاسرين مع هبوط مؤشر البنوك 2.1%.

لكن أسهم شركات الطاقة ارتفعت 2.0% بفعل قفزة في أسعار النفط.

ومن بين البورصات الرئيسية في أوروبا، أغلق المؤشر داكس الألماني منخفضا 1.3% بينما تراجع المؤشر كاك الفرنسي 1.2% وهبط المؤشر إيبيكس الإسباني 1.9%.

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يُشار إلى أنّ معدلات التضخم ارتفعت عالميا جراء الضغوط الإنفاقية والنمو المتسارع في أعقاب تجاوز القيود الوبائية التي استمرت عامين تقريباً.

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بقلم أيمن عزام

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