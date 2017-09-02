الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بدعم نتائج أعمال

وكالات: استهلت الأسهم الأوروبية شهر سبتمبر الحالى، بأداء قوي أمس الجمعة، بعد خسائر استمرت ثلاثة أشهر، مع ارتفاع أسهم القطاع الصناعي وصدور تقرير من فيفندي عزز أسهم قطاع الإعلام. غير أن هبوطا قياسيا في سهم انديفيور للأدوية أثر سلبا على مؤشر أسهم الشركات المتوسطة البريطاني. وأغلق المؤشران "ستوكس 600

وكالات:

استهلت الأسهم الأوروبية شهر سبتمبر الحالى، بأداء قوي أمس الجمعة، بعد خسائر استمرت ثلاثة أشهر، مع ارتفاع أسهم القطاع الصناعي وصدور تقرير من فيفندي عزز أسهم قطاع الإعلام.

غير أن هبوطا قياسيا في سهم انديفيور للأدوية أثر سلبا على مؤشر أسهم الشركات المتوسطة البريطاني.

وأغلق المؤشران “ستوكس 600 ” الأوروبي و”ستوكس 50 ” للأسهم القيادية في منطقة اليورو على ارتفاع نسبته 0.6 % لكل منهما، مع نزول اليورو أمام الدولار.

وزاد المؤشر “داكس” الألماني 0.7 % والمؤشر “فايننشال تايمز 100” البريطاني 0.1 %، لكن هبوطا يقارب 40 % في سهم إنديفيور ضغط على المؤشر “فايننشال تايمز 250 ” البريطاني الذي تراجع 0.1 %.

وهوى سهم انديفيور 36 بالمئة، مسجلا أكبر خسارة يومية على الإطلاق، بعدما قالت الشركة إنها ستطعن على قرار محكمة أمريكية بأن شركة صناعة العقاقير النوعية دكتور ريديز لم تنتهك براءات اختراعها بما قد يفتح الباب لمنافس لعقار علاج إدمان المواد الأفيونية سابوكسون فيلم الذي تنتجه الشركة.

وقفزت أسهم فولفو السويدية لصناعة السيارات 7.3 %، مسجلة أكبر مكاسبها اليومية في أكثر من أربعة أشهر بعد أن وضعت الشركة أهدافا مالية جديدة.

وقادت نتائج الأعمال بعض التحركات الكبيرة، حيث صعد سهم مجموعة فيفندي الفرنسية للإعلام 5.2 % بعد أن أكدت الشركة توقعاتها وأعلنت عن نمو أفضل من المتوقع لأرباح العام. وارتفع مؤشر قطاع الإعلام الأوروبي 0.9 %.

وزاد سهم إلياد الفرنسية للاتصالات 2.2 % مع ارتفاع الأرباح 22% في النصف الأول من السنة بفضل استقطاب مشتركين جدد.

وأغلق المؤشر كاك 40 الفرنسي مرتفعا 0.7 %.