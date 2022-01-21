بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة الخميس وسط متابعة نتائج أعمال الشركات

انخفض قطاع السيارات بنحو 0.9%
أيمن عزام 10:12 ص, الجمعة, 21 يناير 22 10:12 ص, الجمعة, 21 يناير 22

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، وسط متابعة نتائج أعمال الشركات ومع محاولات المستثمرين لتجاهل المخاوف بشأن ارتفاع معدل التضخم.

صعود الأسهم الأوروبية

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.5% أو ما يعادل نقطتين ليغلق عند 483 نقطة.

وصعد مؤشر “كاك” الفرنسي 0.3% (+21 نقطة) إلى 7194 نقطة.

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وارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنحو 0.6% (+103 نقاط تقريبًا) ليصل إلى 15.912 ألف نقطة.

وانخفض مؤشر “فوتسي” البريطاني وحيدًا بنسبة هامشية بلغت 0.06% أو (-5 نقاط تقريبًا) ليغلق عند 7585 نقطة.

وقادت أسهم قطاع السفر والترفيه ارتفاعات المؤشرات الأوروبية بعدما صعد 2.7%، بينما انخفض قطاع السيارات بنحو 0.9%.

من جانبها أكدت كريستين لاجارد، رئيسة المركزي الأوروبي، خلال مقابلة مع شبكة “فرانس إنتر”، أن لدى البنك جميع الأسباب التي تدفعه لعدم الاستجابة بسرعة أو بشكل مفاجئ للضغوط التضخمية، على عكس الاحتياطي الفيدرالي.

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وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” تسجيل التضخم في منطقة اليورو 5% خلال ديسمبر الماضي، ارتفاعًا من 4.9% خلال نوفمبر السابق له، بما يتوافق مع توقعات الأسواق.

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بقلم أيمن عزام

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