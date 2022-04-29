الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة الخميس وسط تقييم أعمال الشركات

أغلقت الأسهم الأوروبية جلسة تداول الخميس على ارتفاع، وارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.6% أو ما يعادل 3 نقاط تقريبًا ليغلق عند 447 نقطة.

وزاد “فوتسي 100” البريطاني 1.1% (+83 نقطة) عند 7509 نقاط، كما صعد “داكس” الألماني بنحو 1.3% (+186 نقطة تقريبًا) عند 13.979 ألف نقطة.

وارتفع “كاك” الفرنسي 1% (+63 نقطة تقريبًا) إلى 6508 نقاط.

جاء ذلك مع تقييم المستثمرين لمجموعة من نتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية واستمرار متابعة مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي في ألمانيا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد 7.4% في الشهر الجاري على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ 1981، مقابل 7.3% في الشهر الماضي.

وارتفع سهم “ستاندرد تشارترد” بأكثر من 14% عند الإغلاق، بعد إعلان تسجيل أرباح قوية خلال الربع الأخير.

وارتفع سهم “باركيلز” بنحو 3.1% بعدما تجاوزت أرباح المصرف البريطاني التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتواصل الأسواق متابعة تطورات الحرب في أوروبا الشرقية وتداعياتها على اقتصاد المنطقة.

و قررت شركة “غازبروم” الروسية تعليق شحنات الغاز إلى بلغاريا وبولندا لرفضهما تقديم المدفوعات بالروبل، بينما أكدت بلغاريا على قدرتها في استبدال الإمدادات الروسية بمصادر أخرى.