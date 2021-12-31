بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة الخميس رغم ارتفاع إصابات كورونا

تعرضت أسهم شركات السفر لضغوط بسبب المخاوف من تقييد حركة السفر جوًّا
أيمن عزام 10:34 ص, الجمعة, 31 ديسمبر 21 10:34 ص, الجمعة, 31 ديسمبر 21

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ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية، خلال تداولات الخميس، رغم استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا في عدد من الدول حول العالم. ووقعت أسهم شركات السفر والرحلات الجوية تحت الضغوط بسبب المخاوف من تقييد حركة السفر جوًّا مع انتشار فيروس كورونا في دول أوروبية.

وتقترب مؤشرات الأسهم الأوروبية من تحقيق مكاسب سنوية في 2021 حيث يتوقع محللون تحقيق “كاك” الفرنسي مكاسب هذا العام بنسبة 30%.

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وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.1% إلى 488 نقطة.

وانخفض “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.2% إلى 7403 نقاط، وارتفع “داكس” الألماني بنسبة 0.2% إلى 15885 نقطة.

 وارتفع “كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% إلى 7173 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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