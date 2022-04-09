الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة الجمعة بقيادة أسهم النفط والغاز

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بنهاية جلسة تداول الجمعة، وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.3% أو بنحو ست نقاط تقريبًا ليغلق عند 460 نقطة، مسجلًا مكاسب أسبوعية بحوالي 0.6%..

كما زاد “فوتسي 100” البريطاني بنحو 1.6% (+118 نقطة تقريبًا) إلى 7669 نقطة.

وارتفع “داكس” الألماني 1.5% (+205 نقاط) مسجلًا 14.283 ألف نقطة.

وسجل “كاك” الفرنسي ارتفاعًا بنسبة 1.3% (+86 نقطة) عند 6548 نقطة.

جاء ذلك بعدما وقعت تقلبات قوية خلال تداولات هذا الأسبوع مع تقييم المستثمرين لخطط الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية ومستجدات الحرب الروسية الأوكرانية.

واستطاعت معظم القطاعات الأوروبية الارتفاع في نهاية الجلسة، فيما قادت أسهم النفط والغاز المكاسب بارتفاعها بنحو 3.2% عند الإغلاق.

وأعلن الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، وتشمل منع الكثير من السفن والشاحنات الروسية من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي، بجانب حظر واردات الفحم والخشب والكيماويات ومنتجات أخرى.

وأكدت دول الكتلة أنها جمدت حتى الآن أصولًا تعود لأفراد وشركات روسية وبيلاروسية تقدر بنحو 29.5 مليار يورو (32 مليار دولار) في إطار العقوبات المفروضة على الدولتين عقب الحرب الأوكرانية.

ومن المقرر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة استثنائية في نهاية مايو المقبل لمناقشة الحرب الأوكرانية، لا سيما ملف الطاقة، حسبما أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي “تشارلز ميشيل” عبر “تويتر”.