بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة الثلاثاء رغم استمرار مخاوف أوميكرون

شهية المستثمرين للمخاطرة ما زالت قوية مع اقتراب نهاية العام
أيمن عزام 10:13 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21 10:13 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21

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 أغلقت سوق الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الثلاثاء، متفائلة بمكاسب قوية في بورصة وول ستريت رغم استمرار مخاوف أوميكرون وسط تشديد القيود في فرنسا وزيادة حادة في الإصابات بكوفيد-19 في إسبانيا وبريطانيا.

استمرار مخاوف أوميكرون


وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.6 بالمئة عند أعلى مستوى في خمسة أسابيع.
وبحسب محللين فإن شهية المستثمرين للمخاطرة ما زالت قوية مع اقتراب نهاية العام على الرغم من التهديد الذي يشكله متحور فيروس كورونا الجديد على تعافي الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من نمو متباطئ واختناقات في سلاسل التوريدات وقفزات في الأسعار.
ويتجه ستوكس 600 لتسجيل أفضل شهر منذ مارس هذا العام مع صعوده 5.5 بالمئة حتى الآن في ديسمبر.

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ويتجه أيضا نحو إنهاء العام على مكاسب بحوالي 22.4 بالمئة بعد هبوطه أربعة بالمئة في 2020 .
وأغلقت المؤشرات القياسية في معظم أسواق الأسهم في أوروبا على مكاسب وفي مقدمتها المؤشر إيبيكس الإسباني والمؤشر داكس الألماني.

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بقلم أيمن عزام

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