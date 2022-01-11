الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة الثلاثاء بدعم من أسهم التكنولوجيا

ترتكز أنظار المستثمرين هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداول الثلاثاء على ارتفاع، بدعم مكاسب أسهم التكنولوجيا ومع استمرار متابعة المستثمرين لتطورات “أوميكرون” وتوقعات معدل الفائدة.

صعود أسهم التكنولوجيا

وحاولت المؤشرات الأوروبية تعويض الخسائر القوية التي لحقت بها أمس، إذ قادت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب اليوم مع صعود القطاع بحوالي 1.9%.

وترتكز أنظار المستثمرين هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية، وذلك بعدما قفزت الأسعار في كل من أوروبا والولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” في نهاية الأسبوع الماضي تسجيل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيًا خلال ديسمبر بلغ 5%..

أما عن مستجدات “كورونا”، ذكر “ديفيد نابارو” المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس “كورونا” أن نهاية الوباء تبدو وشيكة، لكنه حذر في الوقت نفسه من استمرار الصعوبات المتعلقة بالجائحة حتى الربيع على الأقل.

وشهد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي ارتفاعًا بنسبة 0.8% أو ما يعادل أربع نقاط ليغلق عند 483 نقاط، كما صعد “كاك” الفرنسي 0.9% (+68 نقطة تقريبًا) إلى 7183 نقطة.

وارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنحو 1.1% (+173 نقطة) ليصل إلى 15.941 ألف نقطة.

و سجل مؤشر “فوتسي” البريطاني صعودًا 0.6% أو (+46 نقطة) ليغلق عند 7491 نقطة.