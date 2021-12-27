بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة الإثنين بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا

مؤشر ستوكس 600 في سبيله لتحقيق قفزة 21.7% هذا ا
أيمن عزام 11:50 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21 11:50 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

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أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع؛ مدعومة بمكاسب أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية، مع صعود سهم شركة روش بعد حصول أحد منتجاتها المتعلقة بكوفيد-19 على موافقة من الجهات التنظيمية.

صعود مكاسب أسهم التكنولوجيا

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%، وقاد المكاسب أسهم شركات التكنولوجيا وقطاعات مثل الرعاية الصحية والبناء.

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والمؤشر الفرعي للتكنولوجيا في طريقه ليكون الأفضل أداء بين القطاعات الأوروبية في عام 2021، ومن المنتظر أن يكسب حوالي 33%؛ وتأتي بعد ذلك أسهم قطاع البنوك.

وبعد هبوطه 4% في عام 2020، فإن مؤشر ستوكس 600 في سبيله لتحقيق قفزة 21.7% هذا العام بعد أن أدت نتائج مشجعة لدراسات حول المتحور أوميكرون إلى تحقيق مكاسب الأسبوع الماضي.

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وزاد سهم شركة روش 0.9% بعد أن وافقت هيئة تراخيص الأدوية السويسرية (سويس ميديك) على رونابريف، وهو علاج بالأجسام المضادة تم تطويره بالاشتراك مع شركة ريجينيرون لعلاج مرضى كوفيد-19.

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بقلم أيمن عزام

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