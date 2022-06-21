الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة الإثنين وصعود سهم «رينو»

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الإثنين العشرين من يونيو على ارتفاع بعدما شهدت موجة بيعية حادة الأسبوع الماضي تزامناً مع اجتماعات البنوك المركزية حول العالم.

الأسهم الأوروبية

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.96% إلى 407 نقاط، كما صعد داكس الألماني بنسبة 1.06% عند 13265 نقطة.

وأنهى مؤشر كاك الفرنسي الجلسة على صعود بنحو 0.64% مسجلاً 5920 نقطة، فيما ارتفع فاينانشال تايمز البريطاني بنسبة 1.5% مسجلاً 7121 نقطة.

وقادت أسهم قطاع البنوك مكاسب البورصة في أوروبا فارتفعت بنحو 3.3%.

أما على صعيد التطورات السياسية فقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أغلبيته المطلقة في الانتخابات البرلمانية للبلاد مما قد يعرض أجندته الاقتصادية للخطر.

وفيما يتعلق بأداء الأسهم، قفز سهم رينو بنحو 9.7% بعدما رفعت جيفريز توصيتها للسهم من الاحتفاظ إلى الشراء.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، كشفت البيانات ارتفاع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنحو 33.6% في مايو على أساس سنوي وهي أكبر زيادة على الإطلاق.