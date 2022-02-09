الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة الأربعاء بدعم من تقارير أرباح متفائلة

صعدت سوق الأسهم الأوروبية اليوم، الأربعاء، مسجلة أكبر مكاسبها اليومية في شهرين، بدعم من تقارير متفائلة لأرباح الربع الرابع في حين قفز سهم فولكسفاجن بفعل الإدراج المحتمل لوحدتها للسيارات الفاخرة بورشه.

صعود الأسهم الأوروبية

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 1.7 في المائة، وقادت أسهم شركات صناعة السيارات المكاسب مع صعود مؤشرها 4 في المائة.

واستعاد المؤشر القياسي نحو 0.6 في المائة من قيمته هذا الشهر بعد أن هبط 4 في المائة في يناير.

وووفقا لرويترز صعد سهم فولكسفاجن 6.1 في المائة في حين قفز سهم بورشه 8.2 في المائة. وكانت الشركتان أيضا أكبر داعم للمؤشر داكس الألماني الذي أغلق مرتفعا 1.6 في المائة.

ولقيت القطاعات الأوروبية الأوسع دعما من تفاؤل بشأن أرباح قوية من بضع شركات من بينها صندوق أموندي الفرنسي لإدارة الأصول وشركة إكوينو النرويجية للطاقة.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا 2.9 في المائة مع انحسار الضغوط من عوائد السندات المرتفعة في حين زادت أسهم البنوك 0.9 في المائة لتحوم حول أعلى مستوى لها منذ 2108 بالنظر إلى أن القطاع سيستفيد من زيادات مرتقبة في أسعار الفائدة.