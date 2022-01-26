الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة الأربعاء مع تعافي أسهم التكنولوجيا

شهدت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء أفضل جلسة لها منذ مطلع ديسمبر مع تعافي أسهم التكنولوجيا والطاقة والسفر من خسائرها التي منيت بها مؤخرا قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

صعود الأسهم الأوروبية

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.7% مع صعود كل قطاعات السوق في ثاني جلسة على التوالي من المكاسب، بعد أن كان هبط حوالي 4% يوم الاثنين.

وصعدت أسهم شركات النفط والغاز، التي تضررت مؤخرا من مخاوف بشأن حرب محتملة في أوكرانيا، 4% في أفضل يوم لها منذ نوفمبر 2020 لتأتي في مقدمة القطاعات الرابحة إلى جانب أسهم شركات السفر وشركات التعدين التي ارتفعت 3.35% و2.62% على الترتيب.

وتعافت أيضا أسهم التكنولوجيا لتنهي الجلسة على مكاسب قدرها 2.2% بعد أن كانت تعرض هي الأخرى لضغوط من توقعات بأن يتخذ البنك المركزي الأميركي موقفا متشددا.

ومن بين أكبر الرابحين في جلسة اليوم، قفز سهم مجموعة تودز الإيطالية للأزياء 15.8% بعد أن ارتفعت مبيعاتها حوالي 40% العام الماضي، وهي أول زيادة بعد خمس سنوات من الانخفاضات.