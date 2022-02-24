الأسهم الأوروبية تغلق متراجعة الخميس بأكثر من 3%

انطلقت أيضا صافرات الإنذار تحذيرا للمواطنين الأوكرانيين من غارات جوية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم الخميس على نحو حاد في ظل التصعيد العسكري الروسي شرقي أوروبا.

وأعلنت روسيا اليوم بدء عمليات عسكرية داخل أراضي أوكرانية في الساعات الأولى من صباح الخميس، فقد سمعت دوي انفجارات في مدن عدة من بينها “خاركيف” و”ماريوبول” و”أوديسا” والعاصمة “كييف”.

وانطلقت أيضا صافرات الإنذار تحذيرا للمواطنين الأوكرانيين من غارات جوية، وطالب الرئيس “فولوديمير زيلنسكي” المواطنين بالبقاء في منازلهم وأعلن الأحكام العرفية.

وصرح الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أن الهجوم العسكري عبارة عن عملية عسكرية خاصة تستهدف نزع سلاح أوكرانيا، فيما رد حلف شمال الأطلسي “الناتو” بأنه سيرسل مزيدا من القوات إلى شرقي أوروبا.

وقد أعلنت دول مجموعة السبع الكبرى بأنها سوف تفرض مزيدا من العقوبات المغلظة ضد الحكومة الروسية ردا على تصعيدها العسكري ضد أوكرانيا.

وفي ختام الجلسة، هبط مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 3.3% أو ما يعادل 15 نقطة إلى 439 نقطة.

وانخفض “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 3.9% إلى 7207 نقاط.

وهبط “داكس” الألماني بنسبة 4% إلى 14052 نقطة.

تراجع “كاك” الفرنسي بنسبة 3.8% إلى 6521 نقطة.