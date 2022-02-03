الأسهم الأوروبية تغلق متراجعة الخميس وسط الضغوط التضخمية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة الخميس على تراجع مع تقييم المستثمرين لقرارات البنوك المركزية وسط تزايد الضغوط التضخمية.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا خسائر مؤشرات الأسهم الأوروبية، إذ انخفض القطاع 3.4%، بعد صدور مجموعة من نتائج أعمال الشركات والتي جاءت أضعف من المتوقع.

الأسهم الأوروبية تتراجع

وفي بريطانيا، رفع بنك إنكلترا معدل الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، إذ صوتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بأغلبية الأصوات لصالح زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5%.

وحذر البنك المركزي أن معدل التضخم قد يصل إلى 7% في أبريل، ارتفاعًا من توقعات سابقة بالغة 6%، وذلك في الوقت الذي حذرت فيه هيئة تنظيم الطاقة البريطانية من ارتفاع الحد الأقصى لأسعار الطاقة بأكثر من 50%.

وفي سياق منفصل، قرر المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير، على أن يظل معدل إعادة التمويل عند صفر في المائة، ومعدل الفائدة على آلية الإقراض الهامشي عند 0.25%، ومعدل الودائع عند -0.5%، على الرغم من تسارع وتيرة التضخم.

وعلى صعيد البيانات، تباطأ نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال يناير، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 52.3 نقطة من 53.3 نقطة في ديسمبر .

وتراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.76% أو ما يعادل 8 نقاط ليصل إلى 468 نقطة.

وسجل “كاك” الفرنسي انخفاضًا بنحو 1.54% (-109 نقاط) إلى 7005 نقاط.

وتراجع “داكس” الألماني بنسبة 1.57% (-245 نقطة) ليصل إلى 15368 نقطة.

وشهد “فوتسي 100” البريطاني هبوطًا 0.71% (-54 نقطة) عند 7528 نقطة.