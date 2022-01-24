بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تغلق متراجعة الإثنين في ظل المخاوف السياسية

انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو إلى 55.5 نقطة
أيمن عزام 10:33 م, الأثنين, 24 يناير 22 10:33 م, الأثنين, 24 يناير 22

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انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الإثنين بشكل حاد لتسير على نهج نظيرتها الأمريكية في ظل المخاوف السياسية والترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

وسوف يبدأ غدا اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يليه قرار بشأن الفائدة مع التوقعات بالإبقاء عليها دون تغيير لتنتظر الأسواق تصريحات رئيس البنك المركزي “جيروم باول” في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء القادم.

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هذا، ولا تزال دول الغرب بقيادة الولايات المتحدة تتبادل الاتهامات مع روسيا أن الأخيرة تسعى لغزو جارتها أوكرانيا بينما ينفي الكرملين هذه الاتهامات.

وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو إلى 55.5 نقطة في الشهر الماضي، كما تراجع مؤشر القطاع الخدمي إلى 53.1 نقطة من 57 نقطة.

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أداء الأسهم الأوروبية

وفي ختام الجلسة، هبط مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 3.8% أو ما يعادل 18 نقطة إلى 456 نقطة. وانخفض “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 2.6% إلى 7297 نقطة.

وهبط “داكس” الألماني بنسبة 3.8% إلى 15011 نقطة، في حين تراجع “كاك” الفرنسي بنسبة 4% إلى 6787 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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