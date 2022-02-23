الأسهم الأوروبية تغلق متراجعة الأربعاء برغم نتائج أعمال الشركات الإيجابية

غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل طغى تأثير التوترات في أوكرانيا وتداعياتها على نتائج أعمال الشركات الإيجابية.

وانخفض مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% أو ما يعادل 1.3 نقطة تقريبًا عند 453 نقطة.

وتراجع مؤشر “كاك” الفرنسي 0.1% (-7 نقاط) عند 6780 نقطة.

وهبط مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.4% (-62 نقطة تقريبًا) ليصل إلى 14.631 ألف نقطة.

وعلى العكس صعد مؤشر “فوتسي 100” البريطاني وحيدًا بنسبة هامشية 0.05% (+4 نقاط) عند 7498 نقطة.

تبعات فرض العقوبات على الأسهم الأوروبية

وأعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فرض عقوبات على روسيا أمس، وتبعتهما الولايات المتحدة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” مجموعة من العقوبات ضد موسكو، والتي تستهدف البنوك الروسية والديون السيادية للبلاد وعدد من الأشخاص.

وتعرضت معنويات الأسواق لضغوط كبيرة بعدما قرر الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” الاعتراف رسميًا بمقاطعتي “دونيتسك” و”لوغانسك” في شرق أوكرانيا ونشر قوات روسية في هذه المناطق، ما اعتبرته كييف والدول الغربية بداية هجوم محتمل على أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” في وقت سابق أمس فرض عقوبات على بنك “في إي بي VEB” الروسي والبنك العسكري التابع له والديون السيادية الروسية وبعض الأثرياء وعائلاتهم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: “الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مؤسسات مالية روسية والديون السيادية والنخبة في البلاد وأسرهم”.

وأشار بايدن، إلى أن قرار روسيا بنشر قوات في مقاطعتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا بعد الاعتراف بهما يمثل بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن “بايدن” أوضح أن إدارته تراقب عن كثب إمدادات الطاقة للاستعداد لحدوث أي اضطراب محتمل، مع التنسيق مع منتجي النفط للمساعدة في السيطرة على ارتفاع الأسعار.

وأضاف: “أريد الحد من المعاناة التي يشعر بها الشعب الأمريكي فيما يتعلق بأسعار البنزين، سأتخذ إجراءات صارمة لنتأكد من أن العقوبات تستهدف الاقتصاد الروسي وليس اقتصادنا”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين الماضي، الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

ووقع بوتين، مرسوم الاعتراف بالمنطقتين الأوكرانيتين الانفصاليتين، كما استقبل رئيسي لوجانسك ودونيتسك.

وأشار الرئيس الروسي إلى إنه سيقلب الطاولة على أوكرانيا، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تعتبر أوكرانيا “دمية” تتلاعب بها، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يسمح لأوكرانيا بأن تكون مصدر تهديد لروسيا.

واتهم بوتين في خطاب للأمة، أميركا بأنها تنفق مليون دولار يوميا في أوكرانيا لدعم الانقلابات، معتبرا أن الغرب يتحكم بالقوات المسلحة في أوكرانيا.

وقال إن الناتو قدم الوعود بعدم التوسع على أراضي أوروبا الشرقية، لافتا إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو يهدد الأمن القومي الروسي.