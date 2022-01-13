بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تغلق متباينة الخميس بعد بيانات التضخم في أمريكا

يواصل المستثمرون في مختلف دول العالم تقييم بيانات التضخم الأمريكي
أيمن عزام 8:45 م, الخميس, 13 يناير 22 8:45 م, الخميس, 13 يناير 22

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تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف الأسواق العالمية بعد صدور بيانات التضخم في أمريكا ، وتراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.03% أو ما يعادل 0.1 نقطة ليغلق عند 486 نقاط.

وانخفض مؤشر “كاك” الفرنسي 0.5% (-36 نقطة) إلى 7201 نقطة.

وارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنحو 0.1% (+21 نقطة) ليصل إلى 16.031 ألف نقطة، فيما ارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني 0.2% أو (+12 نقطة) ليغلق عند 7563 نقطة.

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بيانات التضخم في أمريكا

ويواصل المستثمرون في مختلف دول العالم تقييم بيانات التضخم في أمريكا ، بعدما سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 7% خلال ديسمبر الماضي، وهي أسرع وتيرة منذ يونيو 1982، فيما ارتفعت أسعار المنتجين خلال فترة الإثني عشر شهرًا المنتهية في الشهر الماضي بنسبة 9.7%، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي.

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وتراجع قطاع السلع المنزلية بحوالي 1.2% مع نهاية التداولات في البورصات الأوروبية، بينما ارتفع قطاع السيارات بنسبة 1.6%.

وانخفض سهم “كانتري سايد بروبرتيز” البريطانية بأكثر من 21% بعد إعلان استقالة الرئيس التنفيذي للشركة، بعدما جاءت بيانات الربع الأول من العام المالي الجديد أقل من توقعات مجلس الإدارة.

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بقلم أيمن عزام

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