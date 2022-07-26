الأسهم الأوروبية تغلق متباينة الثلاثاء وسط متابعة البيانات الاقتصادية

تباين أداء الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء السادس والعشرين من يوليو وسط متابعة البيانات الاقتصادية ومع ترقب انطلاق اجتماع الاحتياطي الفدرالي.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.85% إلى 13096 نقطة، فيما استقر مؤشر FFTSE البريطاني عند 7306 نقاط.

الأسهم الأوروبية

وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.42% إلى 6211 نقطة، فيما استقر مؤشر ستوكس 600 عند 426 نقطة.

وارتفعت أسهم شركات الرعاية الصحية بنحو 1.7% بينما هبطت أسهم التجزئة بنسبة 4%.

وتراجع سهم يو.بي.أس جروب بنحو 7.19% بعدما حقق نتائج فصلية دون التوقعات في الربع الثاني، إذ بلغت الأرباح 2.108 مليار دولار وهو مستوى دون توقعات المحللين عند 2.40 مليار دولار.

وتشير توقعات المحللين إلى أن الاحتياطي الفدرالي سوف يرفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس غداً الأربعاء.

هذا وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.2% إلى 2.6%، مشيراً إلى أنه من المرجح تزايد التداعيات بفعل الحرب في أوكرانيا في عام 2023 لا سيما في الاقتصادات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.