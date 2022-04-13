أغلقت الأسهم الأوروبية متباينة، الأربعاء حيث استوعب المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية من الولايات المتحدة وتطلعوا إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

وأنهى مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بشكل مؤقت منخفضًا 0.1%، مع انخفاض مخزونات المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.7% لقيادة الخسائر.

و تراجع مؤشر داكس الألماني عند الإغلاق 0.34%، وارتفع كاك الفرنسي 0.07% وفوتسي البريطاني 0.05%.

التضخم في بريطانيا

ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا، إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً خلال مارس 2022، مع ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن والسيارات المستعملة بشكل رئيسي.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني قفزت أسعار المستهلكين 7% في مارس على أساس سنوي مقارنة بمارس 2021؛ وذلك ارتفاعاً من 6.2% سجلت في فبراير ، فيما تشير توقعات بنك إنجلترا إلى ارتفاع إلى مستوى 8% في إبريل مع رفع سقف أسعار الطاقة 54% خلال الشهر الجاري.

وارتفع مؤشر أسعار التجزئة 9% على أساس سنوي في مارس، مسجلاً أكبر زيادة منذ 1991، فيما قفزت تكاليف المواد الخام 19.2% وهي الأكبر تاريخياً منذ بدء تجميع هذه البيانات في 1997.

أما مؤشر أسعار المنتجين فقد قفز 11.9% مقارنة مع العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ 2008.

ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة في اجتماع الخامس من مايو المقبل.

ونزل سهم تيسكو، أكبر شركات التجزئة البريطانية 4.7 بالمئة بعدما حذرت من أن أرباحها ستتراجع على الأرجح في السنة الحالية.

وصعد سهم إل.في.إم.إتش الفرنسية للسلع الفاخرة واحدا بالمئة بعد أن منح طلب قوي على منتجات لوي فيتون وديور دفعة لمبيعات الربع الأول.

وارتفع سهم شركة الاتصالات الإيطالية (تيليكوم إيطاليا) 2.9 بالمئة بعد أنباء عن اهتمام مجموعة الاتصالات الفرنسية إيلياد بتقديم عرض بخصوص وحدة خدمات المستهلكين المحلية التابعة للشركة الإيطالية.