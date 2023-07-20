الأسهم الأوروبية تغلق عند ذروة شهر وعمليات بيع كثيفة في قطاع التكنولوجيا

سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أعلى مستوى في شهر واحد يوم الخميس بدعم من أسهم قطاعات التعدين والبنوك والرعاية الصحية، إلا أن الأسهم المرتبطة بالرقائق شهدت عمليات بيع كثيفة بعد توقعات قاتمة لمبيعات شركة تي.إس.إم.سي التايوانية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.4% موسعا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، ووصل المؤشر عند أعلى مستوى اليوم إلى 464.17 نقطة.

وعززت أرباح الشركات المبشرة والبيانات التي تشير إلى التباطؤ الحاد في ارتفاع أسعار المستهلكين البريطانية الآمال في تخفيف ضغوط الأسعار العالمية.

وارتفع مؤشرا قطاعي التعدين والرعاية الصحية الأوروبيين بنحو 1.6 %، بينما صعد مؤشر البنوك 0.6 بالمئة، وسجلت القطاعات الثلاثة أفضل أداء يوم‭ ‬الخميس.

وسجل مؤشر قطاع التكنولوجيا، الذي ارتفع ما يقرب من 23 % هذا العام، أكبر الخسائر في أوروبا ليغلق منخفضا 2.5%.

وهبطت أسهم شركات أشباه الموصلات، بما في ذلك إيه.إس.إم.إل وإيه.إس.إم انترناشونال وأيكسترون بما يتراوح من 2.7 % إلى 5.6 % بعدما توقعت تي.إس.إم.سي انخفاض مبيعات عام 2023 بفعل تأثير المشكلات الاقتصادية العالمية على الطلب على الرقائق.