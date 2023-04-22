الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع للأسبوع الخامس

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع بعد أن عززت الأرباح الفصلية القوية أسهم شركات ساب (للبرمجيات وإيسيلور لوكسوتيكا للبصريات مما عوض التراجع في شركات التعدين. وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 % مسجلا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وقفزت أسهم شركة ساب للبرمجيات 5.2 إلى أعلى مستوى في أكثر من عام بعد إعلانها عن عائدات في الربع الأول فاقت توقعات المحللين وعن تخطيطها لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجاتها.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا الأوروبية 0.9 % وأسهم الرعاية الصحية 1.7 % ليتزعم كلاهما المكاسب في القطاع.

وقفز سهم إيسيلور لوكسوتيكا 6.3 %، ليكون من أكبر التعزيزات لمؤشر ستوكس القياسي، بعد أن أعلنت شركة صناعة النظارات الفاخرة عن ارتفاع في عائدات الربع الأول نتيجة انتعاش للنمو تقوده الصين.

وكانت شركات التعدين هي الأكثر تخلفا بعد أن هبطت 3.8 % نتيجة انخفاض أسعار النحاس نظرا لتوقعات ضعف الطلب. واقترب المؤشر من أدنى مستوى في شهر واحد.

وارتفعت الأسهم الأوروبية أكثر من اثنين بالمئة حتى الآن هذا الشهر مع تراجع المخاوف من حدوث أزمة مصرفية وأصبح المستثمرون يتطلعون إلى موسم الأرباح.

وارتفعت أسهم مجموعة مرسيدس بنز 1.4 % مع إعلان الشركة نتائج أعلى من توقعات السوق للربع الأول.

وارتفع مؤشر فايننشال تايمز للشركات المتوسطة 0.7 % بعد صعود أسهم شركة نتورك إنترناشيونال لخدمات الدفع 10.4 % إلى أعلى مستوياته منذ يونيو حزيران 2021 بعد أن تلقت عرضا من شركة بروكفيلد لإدارة الأصول.