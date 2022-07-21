الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الخميس بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهي أول زيادة في أسعار الفائدة منذ 11 عامًا.

أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعًا بنسبة 0.3%، مع صعود أسهم قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.1% لقيادة المكاسب بينما تراجعت أسهم قطاع النفط والغاز بنسبة 2.1%.

رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة رفع سعر الفائدة على الودائع إلى صفر، بعد أن ظل في المنطقة السلبية منذ عام 2014 حيث تعاملت كتلة العملة المشتركة مع أزمة الديون السيادية ووباء فيروس كورونا.

صعود الأسهم الأوروبية

وتهدف هذه الخطوة إلى مكافحة التضخم المتفشي في جميع أنحاء منطقة اليورو، ولكنها تأتي على خلفية تباطؤ النمو والحرب في أوكرانيا والتهديدات التي تتعرض لها إمدادات الطاقة.

وفي مؤتمر صحفي عقب الإعلان، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: “يستمر التضخم في الارتفاع بشكل غير مرغوب فيه ومن المتوقع أن يظل فوق هدفنا لبعض الوقت، تشير أحدث البيانات إلى حدوث تباطؤ في النمو، مما يطغى على التوقعات للنصف الثاني من عام 2022 وما بعده”.

من جهة أخرى، غرقت إيطاليا في حالة من عدم اليقين السياسي الجديد مع تقديم رئيس الوزراء ماريو دراغي استقالته الخميس بعد امتناع عدد من الأحزاب في الائتلاف الحاكم عن التصويت على الثقة الذي كان يهدف إلى تجديد التحالف المنقسم وإعادة توحيده.

فاز دراجي في التصويت لكن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ رفضوا المشاركة مما دفع حكومة الوحدة الوطنية إلى الانهيار. يمكن الآن إجراء انتخابات مبكرة في سبتمبر أو أكتوبر.

فيما يتعلق بحركة أسعار الأسهم الفردية، ارتفعت شركة الإعلام السويدية فيابلي جروب بنسبة 11% بعد الاستحواذ على شركة بريميم سبورتس الرياضية البريطانية.

في الجزء السفلي من المؤشر، تراجعت شركة هيلو فريش الألمانية للاشتراك في أدوات الوجبات بنسبة 14% بعد أن خفض باركليز وبيرينبرج السعر المستهدف للسهم.