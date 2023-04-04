الأسهم الأوروبية تغلق جلسة الثلاثاء على تباين وسط تراجع أسهم شركات النفط والغاز

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة الثلاثاء الرابع من أبريل على تباين، مع تخلي أسهم شركات النفط والغاز عن مكاسبهما مع استيعاب المستثمرين لقرار أوبك+ بخفض الإنتاج حتى نهاية 2023.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر ستوكس 600 بأقل من 0.1% مسجلاً 457 نقطة، وسط تراجع أسهم قطاع النفط والغاز بنحو 0.1% بعد مكاسب بنحو 4% أمس الإثنين.

أسهم شركات النفط والغاز

وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.01%، بما يعادل 1.00 نقطة، إلى 7344 نقطة، بينما ارتفع داكس الألماني بنسبة 0.14% مسجلاً 15603 نقاط، وتراجع مؤشرفاينانشال تايمز البريطاني بنحو 0.5% إلى 7643 نقطة.

وقفز الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في 10 أشهر أمام الدولار خلال الجلسة مسجلاً 1.2525 دولار، بعد تحذيرات كبير الاقتصاديين في بنك إنكلترا من أن التضخم لا يزال خطراً أساسياً.

فيما كشفت بيانات اقتصادية في أميركا تراجع طلبيات المصانع بنحو 0.7% في فبراير شباط، مقارنة بانخفاض بنسبة 2.1% في يناير.