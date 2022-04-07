الأسهم الأوروبية تغلق الخميس منخفضة وسط توقعات بصعود التضخم

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الخميس نتيجة صدور توقعات حديثة تتعلق بالسياسة النقدية للبنك المركزي في منطقة التكتل الموحد.

وكشف محضر اجتماع المركزي الأوروبي عن توقعات ببقاء معدل التضخم مرتفعاً حتى عام 2023، وهو ما يمكن أن يمهد لإنهاء برامج التيسير الكمي في العام الجاري وبالتبعية البدء في رفع معدل الفائدة.

وعلى صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مشروع قانون يتم بموجبه حظر استيراد الولايات المتحدة للنفط والغاز الطبيعي من روسيا ضمن سلسلة من العقوبات ضد موسكو.

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.2% أو بنحو نقطة واحدة إلى 455 نقطة. وانخفض “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.5% إلى 7551 نقطة.

وانخفض “كاك” الفرنسي بنسبة 0.6% إلى 6461 نقطة. و تراجع “داكس” الألماني بنسبة 0.5% إلى 14078 نقطة.