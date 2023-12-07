الأسهم الأوروبية تغلق الخميس منخفضة بقيادة شركات التجزئة

تراجعت الأسواق الأوروبية في ختام تعاملات الخميس بقيادة أسهم شركات التجزئة ، ماحية المكاسب التي شهدتها الأسواق في جلسة التداول السابقة.

بحسب وكالة “سي إن بي سي” أغلق مؤشر Stoxx 600 منخفضًا بنسبة 0.3% مؤقتًا، مع إنهاء غالبية القطاعات الجلسة باللون الأحمر. قادت أسهم التجزئة الخسائر، وأغلقت منخفضة بنسبة 1.1%.

تراجع شركات التجزئة

أغلقت مجموعة شركات الطيران إير فرانس-ك إل إم منخفضة بنسبة 3.1٪، مع قيام محللي جي بي مورجان بتخفيض تقييم السهم.

وجاء ذلك بعد أن أغلقت الأسواق الإقليمية على ارتفاع يوم الأربعاء، منتعشة من التجارة المختلطة التي شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

ارتفعت الأسهم الأمريكية في التعاملات الصباحية يوم الخميس بعد جلسة تداول باهتة يوم الأربعاء.

أظهرت بيانات الوظائف الخاصة التي صدرت يوم أمس في الولايات المتحدة أن أصحاب العمل أضافوا 103.000 وظيفة في شهر نوفمبر، وهو ما جاء أقل من التوقعات.

سيتم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر، إلى جانب بيانات الأجور ومعدل البطالة، يوم الجمعة.

تراجعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ بشكل عام يوم الخميس، حيث قام المستثمرون بتقييم البيانات التجارية من الصين وأستراليا.