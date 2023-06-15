الأسهم الأوروبية تغلق الخميس منخفضة بعد رفع تكاليف الاقتراض

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفض الخميس، بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي تكلفة الاقتراض كما كان متوقعا، وأشار لمزيد من تشديد السياسة النقدية بهدف كبح جماح التضخم.

رفع تكلفة الاقتراض

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة عند الإغلاق، بعدما هبط 0.8 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدة الإيداع 25 نقطة أساس إلى 3.5 بالمئة، وهو أعلى مستوياتها منذ 22 عاما.

وهذه هي الزيادة الثامنة على التوالي لسعر فائدة المركزي الأوروبي.

وبلغ التضخم في منطقة اليورو 6.1 بالمئة، أي أكثر من ثلاثة أمثال المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند اثنين بالمئة.

وقال ستيوارت كول من إكويتي كابيتال “كان هذا متوقعا تماما في ضوء أن (رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد) كانت قد قالت بالفعل قبل أسبوعين إنه ينبغي رفع أسعار الفائدة أكثر لإعادة مؤشر أسعار المستهلكين للمستوى المستهدف”.

وانخفض مؤشر القطاع المصرفي 0.8 بالمئة بينما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.6 بالمئة. وكلاهما يتأثر سريعا بحركة سعر الفائدة.

وارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.4 بالمئة.

وقفزت أسهم شركة (إتش آند إم) 3.7 بالمئة بعدما قالت مجموعة الأزياء السويدية إنها سجلت بداية جيدة لشهر يونيو.

أنهى مؤشر ستوكس 600 الجلسة منخفضًا بنسبة 0.1 بالمئة، وهبط مؤشر داكس الألماني الجلسة بـ 0.13 بالمئة.

وصعد مؤشر فوتسي البريطاني بـ 0.34 بالمئة، بينما تراجع كاك الفرنسي أغلق بـ 0.51 بالمئة.