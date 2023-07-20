الأسهم الأوروبية تغلق الخميس مرتفعة وسط متابعة بيانات اقتصادية من منطقة اليورو

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الخميس، مع متابعة بيانات اقتصادية من منطقة اليورو، في ظل تقييم نتائج أعمال الشركات.

وأظهرت بيانات أولية من المفوضية الأوروبية، تحسنًا طفيفًا في ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي، حيث زاد المؤشر 1.1 نقطة خلال يوليو، لكنه يظل بالقرب من أدنى مستوياته عند -16.1 نقطة، ما يعكس التعافي البطيء في ثقة المستهلك.

متابعة بيانات اقتصادية من منطقة اليورو

وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي المعدلة، زيادة فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو إلى 9.1 مليار يورو خلال شهر مايو من 3.8 مليار يورو في الشهر السابق.

وأفاد المكتب الفيدرالي للإحصاء، بارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا بنسبة 0.1% خلال يونيو على أساس سنوي، وهو ما يمثل أصغر وتيرة زيادة سنوية منذ ديسمبر 2020.

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.4% أو نقطتين تقريبًا إلى 463.9 نقطة، وحدّ من المكاسب تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.5% متأثرًا بتخفيض التايوانية “تي إس إم سي” للتوقعات المالية، بعد تسجيل أول تراجع فصلي للأرباح خلال 4 سنوات.

كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.75% (+57 نقطة) إلى 7646 نقطة، وصعد “داكس” الألماني 0.6% (+95 نقطة) مسجلًا 16204 نقاط، كما زاد “كاك” الفرنسي 0.8% (+57 نقطة) عند 7384 نقطة.