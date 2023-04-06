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الأسهم الأوروبية تغلق الخميس مرتفعة وسط متابعة بيانات اقتصادية

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أظهرت بيانات اقتصادية اليوم نمو الإنتاج الصناعي بنحو 2% في فبراير

الأسهم الأوروبية تغلق الخميس مرتفعة وسط متابعة بيانات اقتصادية
أيمن عزام

أيمن عزام

11:13 م, الخميس, 6 أبريل 23

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الخميس، مع متابعة المستثمرين بيانات اقتصادية وقبل عطلة نهاية أسبوع طويلة.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.5% أو نقطتين عند 458.9 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.2%.

كما ارتفع “داكس” الألماني 0.5% (+77 نقطة) إلى 15.597 ألف نقطة، وزاد “فوتسي 100” البريطاني 1 % (+78 نقطة) مسجلًا 7741 نقطة، وصعد “كاك” الفرنسي 0.1% (+8 نقاط) عند 7324 نقطة.

أداء الأسهم الأوروبية

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، نمو الإنتاج الصناعي بنحو 2% في فبراير على أساس شهري، وساهم قطاع تصنيع السيارات بشكل أساسي في الزيادة حيث ارتفع بنسبة 7.6% على أساس شهري.

وارتفعت أسهم البنوك اليوم لتواصل تعافيها بعد الأزمة المصرفية الأخيرة، كما صعد سهم “شل” بنسبة 2.3% بعد أن أعلنت شركة النفط والغاز توقعاتها بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الربع الأول.

وتغلق الأسواق الأوروبية أبوابها يومي الجمعة والإثنين، بسبب الاحتفال بالجمعة العظيمة وعطلة عيد الفصح.

أيمن عزام

أيمن عزام

11:13 م, الخميس, 6 أبريل 23