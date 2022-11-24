الأسهم الأوروبية تغلق الخميس مرتفعة وسط تلميح بخصوص إبطاء وتيرة رفع الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي، مدعومة من تلميح الفيدرالي إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة.

وكان قد ذكر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر أن البنك المركزي يشهد تقدمًا في معركته ضد التضخم المرتفع ويتطلع إلى إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

أداء الأسهم الأوروبية

في ختام التعاملات، ارتفع مؤشر ستوكس بنحو 0.51% إلى 441 نقطة.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.78% إلى 14539 نقطة، وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.42% إلى 6707 نقاط، فيما استقر مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني عند 7466 نقطة.

وارتفعت أسهم الكيماويات بنسبة 1.1% لتتصدر المكاسب حيث اتجهت جميع القطاعات والبورصات الرئيسية إلى المنطقة الإيجابية.

وأظهر مسح تحسن الثقة في مناخ الأعمال في ألمانيا بأكثر من المتوقع في نوفمبر، حيث ارتفع المؤشر إلى 86.3 نقطة.