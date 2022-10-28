الأسهم الأوروبية تغلق الخميس مرتفعة وسط تقديرات بتباطؤ وتيرة رفع الفائدة مستقبلا

ارتفعت الأسهم الأوروبية عن أدنى مستوياتها في الجلسة واستقرت تقريبا عند إغلاق جلسة الخميس بعد أن قام البنك المركزي الأوروبي بشكل متوقع برفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس وأشار إلى تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وأغلق مؤشر ستوكس 50 لأسهم منطقة اليورو على انخفاض 0.1 بالمئة، وكان قد تراجع إلى 1.2 بالمئة قبل قرار البنك المركزي الأوروبي الخاص بالسياسة النقدية.

أداء الأسهم الأوروبية الخميس

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الإيداع 75 نقطة أساس إلى 1.5 بالمئة ووضع تخفيض ميزانيته المتضخمة على جدول الأعمال، لكنه قال إنه أحرز بالفعل تقدما “جوهريا” في محاولته لمحاربة الارتفاع التاريخي للتضخم.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الإغلاق مع ارتفاع مؤشرات أسهم البنوك الإيطالية والإسبانية.

وفي المقابل، هبط سهم بنك كريدي سويس 18.6 بالمئة بعدما قال إنه يعتزم جمع أربعة مليارات فرنك سويسري (4.05 مليار دولار) وتقليص آلاف الوظائف وتحويل اهتمامه إلى العملاء الأثرياء من الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وارتفع سهم شركة شل البريطانية 5.5 بالمئة بعدما أعلنت شركة الطاقة عن تحقيق أرباح 9.45 مليار دولار وعزمها زيادة الإيرادات بنهاية العام. كما زاد سهم شركة توتال إنرجيز الفرنسية ثلاثة بالمئة بعدما أعلنت عن قفزة في صافي أرباحها في الربع الثالث من العام.