الأسهم الأوروبية تغلق الخميس مرتفعة وسط تقييم بيانات التضخم

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الخميس، وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.4% أو بحوالي نقطتين عند 440 نقطة، كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.3% (+26 نقطة) مسجلًا 7541 نقطة.

الأسهم الأوروبية

كذلك زاد مؤشر “داكس” الألماني 0.5% (+70 نقطة) إلى 13.697 ألف نقطة، وصعد “كاك” الفرنسي 0.4% (+29 نقطة) عند 6557 نقطة

يأتي ذلك في ظل تقييم المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو ومدى تأثيرها على توقعات رفع الفائدة من قبل المركزي الأوروبي.

وارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 8.9% خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، بعدما ارتفع 8.6% في يونيو، متأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة 4.02%، وتسارع أسعار كل من الغذاء والخدمات بنسبة 2.08% و1.6% على الترتيب.

في غضون ذلك، يرى المسؤولان بالبنك المركزي الأوروبي “إيزابيل شنابل” و”مارتينز كازاك” أن البنك سوف يرفع سعر الفائدة خلال سبتمبر لإعادة معدل التضخم إلى المستهدف 2%.

ومن بين الأسهم الفردية الأكثر صعودًا في مؤشر “ستوكس 600″، ارتفع سهم “سيجفرايد هولدينج إيه جي” بنسبة 15.7% محققًا أكبر المكاسب، يليه سهم شركة استخراج النفط “أورون” بنسبة 12.8%.