الأسهم الأوروبية تغلق الخميس مرتفعة وسط تقييم قرار زيادة أسعار الفائدة

تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع في ختام جلسة، اليوم الخميس، مع تقييم قرار المركزي الأوروبي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى 4%، وهو الارتفاع العاشر على التوالي في دورة تشديد السياسة النقدية.

تقييم قرار زيادة الفائدة

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.5% إلى 460.8 نقطة، بدعم من ارتفاع قطاعات الطاقة، والتعدين، والبنوك، والتكنولوجيا، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ العاشر من أغسطس.

كذلك ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 1.95% إلى 7673 نقطة، وصعد “داكس” الألماني 0.95% مسجلًا 15805 نقطة، فيما زاد “كاك” الفرنسي 1.2% عند 7308 نقطة.