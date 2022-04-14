صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند إغلاق جلسة تداول اليوم الخميس، وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.7% أو بنحو ثلاث نقاط ليغلق عند 459 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 0.2%.

كما زاد “فوتسي 100” البريطاني بنحو 0.5% (+35 نقطة) إلى 7616 نقطة.

وارتفع “داكس” الألماني 0.6% (+87 نقطة) مسجلًا 14.163 ألف نقطة.

وسجل “كاك” الفرنسي ارتفاعًا بنسبة 0.7% (+47 نقطة) عند 6589 نقطة.

جاء ذلك عقب إعلان قرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية وترقب الأسواق لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير، مشيرًا إلى ضرورة إنهاء برنامج شراء السندات خلال الربع الثالث من هذا العام، لكن هذا القرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

ويتوافق قرار البنك بالإبقاء على معدل الفائدة على الودائع عند -0.5% مع توقعات الأسواق، فيما أوضح في بيانه أن تعديل الفائدة سيحدث تدريجيًا بعد مرور بعض الوقت عقب انتهاء برنامج شراء السندات.

وخلال مؤتمر صحفي، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” من تزايد الضغوط التضخمية في العديد من قطاعات الاقتصاد في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن مستويات النمو ظلت ضعيفة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، هبط سهم شركة “إريكسون” السويدية بنحو 8%، على خلفية المخاوف حول فرض غرامات على الشركة من قبل الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، كما سجلت شركة الاتصالات انخفاضًا في الأرباح الفصلية بعد إنهاء أعمالها في روسيا.

ومن المقرر أن تشهد الأسواق في المملكة المتحدة وعدد كبير من الدول الأوروبية الأخرى عطلة غدًا الجمعة احتفالًا بيوم الجمعة العظيمة.