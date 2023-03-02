الأسهم الأوروبية تغلق الخميس مرتفعة مع تباطؤ التضخم السنوي في منطقة اليورو

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة الخميس، مع تباطؤ التضخم السنوي في منطقة اليورو، وكشفت بيانات “يوروستات” أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 8.5% في القراءة الأولية لشهر فبراير الماضي، مقابل 8.6% في يناير، لكن أعلى من التوقعات البالغة 8.3%.

ورفع بنك “جي بي مورجان” توقعاته لمعدل الفائدة النهائي في منطقة اليورو عند 3.75% بحلول شهر يونيو المقبل، مقارنة بتقديرات السابقة عند 3.5%.

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.5% أو ما يعادل نقطتين ليسجل 460 نقطة، ليمحو خسائره المسجلة في وقت سابق من التداولات.

كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.4% (+29 نقطة) عند 7944 نقطة، وزاد “داكس” الألماني 0.1% (+22 نقطة) مسجلًا 15.327 ألف نقطة، وصعد “كاك” الفرنسي 0.7% (+50 نقطة) إلى 7284 نقطة.