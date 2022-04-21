ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الخميس متجاهلة المخاوف حيال أوكرانيا، لكنها تلقت دعما من بيانات اقتصادية إيجابية.

وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 7.4% خلال مارس الماضي، لتحذر رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” من مخاطر التضخم والحرب في أوكرانيا على اقتصادات دول التكتل الموحد.

وأعلن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” التقدم بتهنئة للجيش الروسي بعد السيطرة الكاملة على مدينة “ماريوبول” عدا مصنع يتحصن داخله مئات المقاتلين الأوكرانيين.

وعقب الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلنسكي” بأن بلاده في حاجة لمزيد من دعم الغرب، مشيرا إلى أن كييف تخسر شهريا 7 مليارات دولار.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.3% أو ما يعادل نقطة واحدة إلى 461 نقطة.

واستقر “فوتسي 100” البريطاني عند 7627 نقطة.

وارتفع “كاك” الفرنسي بنسبة 1.4% إلى 6715 نقطة، بينما ارتفع “داكس” الألماني بنسبة 1% إلى 14502 نقطة.