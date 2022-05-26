الأسهم الأوروبية تغلق الخميس مرتفعة بدعم من إجراءات التحفيز المالي في بريطانيا

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الخميس، حيث تفاعل المتداولون مع إجراءات التحفيز المالي الجديدة في المملكة المتحدة.

أغلق مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا مرتفعًا بنسبة 0.9% مؤقتًا، مع ارتفاع أسهم التجزئة بنسبة 4.8% لقيادة المكاسب، وحصل القطاع على دفعة من أخبار خطط المملكة المتحدة لتعزيز النشاط الاقتصادي.

أعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يوم الخميس عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة أزمة تكلفة المعيشة في البلاد، بما في ذلك ما يسمى “ضريبة غير متوقعة” على أرباح شركات النفط والغاز العملاقة لمعالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

فيما يتعلق بحركة أسعار الأسهم الفردية، صعدت شركة التكنولوجيا البريطانية بالتجزئة أوكادو ما يقرب من 12% إلى قمة Stoxx 600 في إجراءات التحفيز في المملكة المتحدة.

في أسفل المؤشر، هبطت أسهم شركة سنتريكا البريطانية للغاز بنسبة 7%، مما أدى إلى انخفاض أسهم المرافق بعد إعلان ضريبة الأرباح المفاجئ في المملكة المتحدة.

في الولايات المتحدة، ارتفعت الأسهم يوم الخميس بعد أن أظهرت دقائق من اجتماع السياسة الفدرالية لشهر مايو أن الفدرالي مستعد لرفع أسعار الفائدة أكثر مما توقعته السوق.

أظهر محضر اجتماع مجلس الفدرالي في 3-4 مايو أن المسؤولين رأوا الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة، وربما أكثر مما توقعه السوق ، لتهدئة الضغوط التضخمية الأخيرة.