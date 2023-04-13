الأسهم الأوروبية تغلق الخميس مرتفعة بدعم من شركات السلع الفاخرة

صعدت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الخميس بدعم من أسهم شركات السلع الفاخرة بعد أن سجلت إل.في.إم.إتش مبيعات قوية في الربع الأول من العام، في حين تعززت المعنويات أيضا بدعم الآمال في هدوء وتيرة رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، في حين صعد مؤشر الأسهم القيادية 0.5 بالمئة، ليكون غير بعيد عن أعلى مستوى له في 22 عاما الذي سجله أمس الأربعاء.

صعود أسهم شركات السلع الفاخرة

وارتفع سهم إل.في.إم.إتش 5.7 بالمئة ليغلق عند مستوى مرتفع غير مسبوق بعد أن أعلنت أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم عن قفزة 17 بالمئة في مبيعات الربع الأول التي تجاوزت التقديرات السابقة مع انتعاش النشاط في الصين بشكل كبير.

كما لامس سهم هيرميس المنافسة الشديدة التأثر بالصين مستويا قياسيا مرتفعا بقفزة 3.2 بالمئة، فيما ارتفع سهما شركتي السلع الفاخرة الأخريين ريتشمونت وكيرينج أيضا 4.4 بالمئة و2.7 بالمئة على الترتيب.

وسجل المؤشر كاك 40 الفرنسي الذي تشكل أسهم شركات السلع الفاخرة ثقلا عليه مستوى غير مسبوق للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق مرتفعا 1.2 بالمئة، فيما سجل المؤشر أو.إم.إكس 20 في كوبنهاغن أعلى مستوى له على الإطلاق.

عوضت الأسهم الأوروبية وزيادة خسائر الشهر الماضي في ظل مكاسب بلغت 1.4 بالمئة حتى الآن، متفوقة بذلك على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي في وول ستريت، وسط انحسار المخاوف من ركود حاد في منطقة اليورو.

وكانت أسهم الرعاية الصحية هي الأخرى من أكبر الداعمين للمؤشر ستوكس 600 في ظل زيادة 1.1 بالمئة لسهم نوفو نورديسك، الذي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق بعد أن رفعت شركة الأدوية توقعاتها لنتائج العام بأكمله.