الأسهم الأوروبية تغلق الخميس مرتفعة بدعم من صعود الأسهم الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس لأعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع مدعومة بنتائج إيجابية من شركة التجزئة العملاقة إتش أند إم ومع موجة صعود للأسهم الأمريكية غذاها انحسار المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي.

أداء الأسهم الأوروبية

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة، ليسجل أعلى مستوياته منذ العاشر من مارس، مقتفيا أثر تعافي الأسواق العالمية.

وقفز قطاع العقارات في أوروبا 3.7 بالمئة.

وارتفع مؤشر القطاع المصرفي 1.5 بالمئة إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع تحمس المستثمرين بعد بيع أصول بنك سيليكون فالي الأمريكي المنهار واستحواذ يو بي إس على بنك كريدي سويس المتعثر.

وقفز سهم إتش أند إم 16.3 بالمئة، متصدرا المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بعدما أعلنت ثاني أكبر شركة لبيع الملابس في العالم تحقيق أرباح تشغيلية مفاجئة للفترة من ديسمبر إلى فبراير.

وارتفع مؤشر قطاع التجزئة 3.7 بالمئة.