الأسهم الأوروبية تغلق الخميس مرتفعة بعد استقالة ليز تراس  

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها من رئاسة وزراء بريطانيا في أعقاب برنامج اقتصادي كان له تأثير سلبي على الأسواق.

واضطرت تراس، التي تولت المنصب في 6 من شهر سبتمبر، الأسبوع الماضي إلى إقالة حليفها المقرب وزير المالية كواسي كوارتنج، والتراجع عن برنامجها الاقتصادي بالكامل تقريبا بعد الأضرار التي لحقت بالجنيه الاسترليني والسندات البريطانية بسبب خطط التخفيضات الضريبية غير الممولة، والتي دفعت بنك إنجلترا إلى التدخل.

صعود الأسهم الأوروبية

وأغلق المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي مرتفعا 0.3 بالمئة بعد التأرجح صعودا وهبوطا في أعقاب الإعلان في لندن.

وسيتم اختيار خليفة تراس خلال الأسبوع المقبل.

واستجمع الجنيه الاسترليني قواه، وأغلق مؤشر “فايننشال تايمز 100” في لندن على ارتفاع بنسبة 0.27 بالمئة، ليصل إلى مستوى 6943.91 نقطة.

ومن ناحية أخرى، سجلت شركة أجهزة الاتصالات الفنلندية العملاقة نوكيا ومنافستها إريكسون مكاسب أقل من المتوقع، وسط المنافسات المستمرة بشأن براءات الاختراع التي ضغطت على الهوامش وقللت تأثير الطلب القوي على معدات الجيل الخامس.

وتراجعت أسهم الشركتين 7.6 بالمئة و14.8 بالمئة على الترتيب.

وسجل أكثر من نصف القطاعات المدرجة على المؤشر ستوكس 600 مكاسب، وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا 1.49 بالمئة، بينما كانت أكبر خسائر من نصيب قطاع الاتصالات الذي هبطت أسهمه 2.5 بالمئة.