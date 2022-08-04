الأسهم الأوروبية تغلق الخميس مرتفعة بعد قرار بنك إنجلترا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تداولات الخميس، بعد قرار بنك إنجلترا ومع استمرار إعلان نتائج أعمال الشركات الفصلية.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2% أو ما يعادل 0.8 نقطة ليسجل 439 نقطة.

الأسهم الأوروبية الخميس

كما ارتفع “داكس” الألماني بنسبة 0.5% (+75 نقطة) مسجلًا 13.662 ألف نقطة، وزاد “كاك” الفرنسي بنحو 0.6% (+41 نقطة) إلى 6513 نقطة، بينما استقر “فوتسي 100” البريطاني عند 7448 نقطة.

ورفع بنك إنجلترا معدل الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 1.75%، لينفذ أكبر وتيرة زيادة منذ عام 1995.

وتوقع البنك المركزي البريطاني دخول اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود بحلول الربع الرابع من العام الجاري، مع تراجع دخل الأسر بشكل حاد.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم تراجع طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 0.4% خلال يونيو، مسجلة الانخفاض الشهري الخامس على التوالي، بضغط من انخفاض الطلبات على السلع الاستثمارية بسبب تسارع التضخم واضطراب الإمدادات العالمية.

وعلى جانب آخر، هبط سهم “رولز رويس” بنحو 6%، بعد إعلان تراجع أكثر من التوقعات في أرباح النصف الأول من العام الحالي، بينما ارتفع سهم “لوفتنهانز” بنسبة 6.4% مع هبوط الخسائر الفصلية بوتيرة تتجاوز التقديرات.