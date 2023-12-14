الأسهم الأوروبية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة قطاع التعدين

انتعشت الأسواق الأوروبية اليوم الخميس مع تفاعل المستثمرين بشكل إيجابي بقيادة قطاع التعدين ، مع إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة ستتم العام المقبل.

بحسب وكالة “سي إن بي سي” أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعًا بنسبة 0.9%، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى نقطة له منذ يناير 2022.

صعود قطاع التعدين

وقفزت أسهم التعدين 3% لتقود المكاسب، إذ أغلقت جميع القطاعات تقريبا والبورصات الكبرى في المنطقة الإيجابية. وخالفت أسهم التأمين الاتجاه الإيجابي لتنخفض بنسبة 1.8%.

أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%، وذلك تماشيا مع توقعات وول ستريت.

وتعززت معنويات السوق بعد أن اقترح صناع السياسة ثلاثة تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة العام المقبل.

وفي وول ستريت، ارتفع مؤشر داو جونز إلى مستوى قياسي جديد حيث ابتهج المستثمرون أيضًا بمزيد من البيانات الاقتصادية القوية، بينما قادت أسهم هونج كونج ارتفاعًا بين أسواق الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ خلال الليل.

حول المستثمرون في أوروبا تركيزهم إلى قرارات السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يوم الخميس، وكلاهما اختار إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.