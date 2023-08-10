الأسهم الأوروبية تغلق الخميس مرتفعة بدعم من نتائج أعمال الشركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل جماعي في نهاية تداولات الخميس، بدعم من نتائج أعمال الشركات، وبعد نمو التضخم في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع خلال الشهر الماضي.

نتائج أعمال الشركات

وارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” في نهاية جلسة اليوم بنسبة 0.80% إلى 464.2 نقطة، بقيادة أسهم شركات المنتجات الاستهلاكية.

كما ارتفع زاد مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.40% إلى 7618 نقطة، كما ارتفع “داكس” الألماني بنسبة 0.90% إلى 15996 نقطة، بينما قفز “كاك” الفرنسي بنسبة 1.50% إلى 7433 نقطة عند الإغلاق.

وتراجع سهم “نوفو نوردسيك” الدنماركية للصناعات الدوائية بنسبة 1.20% بنهاية التداولات، رغم ارتفاع مبيعاتها بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الجاري.