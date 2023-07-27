الأسهم الأوروبية تغلق الخميس مرتفعة بدعم من احتمال وقف زيادات الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد أن استبشر المستثمرون خيرا من احتمال إقبال المركزي الأوروبي على وقف زيادات الفائدة بحلول شهر سبتمبر القادم، بحسب وكالة سي إن بي سي.

وفي ختام تعاملات الخميس، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4%، معززا مكاسبه المبكرة التي أعقبت إعلان البنك المركزي الأوروبي أحدث قراره بخصوص السياسة النقدية.

وقف زيادات الفائدة

وكانت الأسهم الآسيوية قد صعدت وسط تفاؤل بانتهاء دورة التشديد النقدي الأميركية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق ما بين 5.25 و5.50%.

وفي يوم حافل بنتائج الأعمال، ارتفع سهم نستله 1.2% بعدما رفعت أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم توقعاتها لمبيعات أنشطتها الأساسية للعام بأكمله وأعلنت عن مبيعات أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام مع رفعها الأسعار مرة أخرى.

وزاد سهم “بي.إن.بي باريبا” 2.3% بعد أن سجل أكبر بنك في منطقة اليورو صافي الدخل في الربع الثاني فاق تقديرات المحللين.

وصعدت أسهم وسائل الإعلام بنسبة 4.2% بعد أن قفزت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 4.1%.