الأسهم الأوروبية تغلق الخميس مرتفعة بدعم من آمال انفراج أزمة سقف الدين

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات اليوم الخميس مدعومة بآمال انفراج أزمة سقف الدين العام الأمريكي، وسجّل مؤشر الأسهم القيادية الألماني أعلى مستوياته في أكثر من عام.

أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.4 في المئة، وتصدّر مؤشرا شركات السيارات والتكنولوجيا موجة الشراء.

وصعد المؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية 1.3 في المئة مسجّلاً أفضل أداء له منذ 2022، كما زاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 في المئة لأعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين.

في الإطار، ذكر تقرير إعلامي أنّ رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي متفائل بقدرة مفاوضي الكونجرس على التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين أو تعليقه في الوقت المناسب لإجراء اقتراع على القرار بمجلس النواب الأسبوع المقبل.

إنفراج أزمة سقف الدين

وقالت سوزانا ستريتر من “هارغريفز لانسداون”: “هناك ارتياح في الأسواق المالية وشعور بأنه سيجري التوصل لاتفاق، واحتمال تعرّض النظام المالي لهزة قوية تراجع كثيراً ممّا دعم الأسهم اليوم”.

من بين أفضل الأسهم أداءً اليوم سهم “سي.تي.إس إيفنتيم” الذي ارتفع خمسة في المئة بعدما أعلنت شركة بيع التذاكر الألمانية عن أرباح أعلى من التقديرات للربع الأول.

كذلك، صعد سهم “فولكسفاجن” 3.2 في المئة بفضل خطط الشركة لتجديد علامتها التجارية الأساسية لزيادة الكفاءة والعوائد.

وارتفعت أسهم “دويتشه بنك” 0.7 في المئة معوضة خسائرها المبكرة بعدما وافق البنك على دفع 75 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية أقامتها امرأة تزعم تعرّضها لانتهاك على يد رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين واتهمت البنك الألماني بتسهيل إتجاره بالجنس.