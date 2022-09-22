الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متراجعة بعد قرارات رفع الفائدة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند ختام جلسة الخميس، بعد قرارات من جانب عدة بنوك مركزية برفع معدلات الفائدة لوقف خطر التضخم.

ورفع بنك إنجلترا اليوم معدل الفائدة للمرة السابعة على التوالي، كما أقر البنك المركزي السويسري رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، لتعود تكاليف الاقتراض أعلى الصفر لأول مرة في 8 سنوات تقريبًا.

الأسهم الأوروبية تتراجع الخميس

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن بالأمس زيادة الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي، مشيرًا إلى زيادات إضافية لتصل الفائدة إلى 4.4% بحلول نهاية العام الجاري.

وعلى جانب آخر، تراجع مؤشر المفوضية الأوروبية لثقة المستهلكين في منطقة اليورو لمستوى قياسي متدن بلغ -28.8 نقطة في الشهر الجاري، مع القلق حيال تسارع التضخم وأزمة الطاقة.

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.8% أو ما يعادل 7 نقاط ليغلق عند 399 نقطة، مسجلًا أدنى مستوى منذ يناير 2021.

كما انخفض مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنحو 1.08% (-78 نقطة) إلى 7159 نقطة.

وهبط “داكس” الألماني 1.8% (-235 نقطة) مسجلًا 12.531 ألف نقطة، وتراجع “كاك” الفرنسي 1.9% (-112 نقطة) عند 5918 نقطة.